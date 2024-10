Gli esiti dei tamponi effettuati al personale e anziani ospiti nelle case di riposo Paolo VI, Villa Celeste, Matida di Sassari e Comunità S. Agostino, Casa Madre Teresa di Gesù, Casa Sac. Angelico Fadda, CRA di Alghero sono tutti risultati negativi.

A darne comunicazione è il presidente del Consiglio regionale Michele Pais.

"Ora non bisogna abbassare la guardia e continuare ad attuare la massima protezione per i nostri anziani e le persone più fragili - ha precisato Pais -.In Consiglio ora è in corso la Commissione sanità per le importanti audizioni dell'Assessore e dirigenza della sanità regionale".