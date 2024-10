Il presidente Napolitano ha appena licenziato i giornalisti dopo una giornata, la seconda, intensa di consultazioni. “Andate ora a riposare pure voi” ha detto loro il Capo dello Stato dopo aver precisato che domani prenderà le sue decisioni in ordine alle possibilità di formare un nuovo governo. Per ora c’è da “riordinare gli appunti e le idee”, su cui, dice il Presidente, “rifletterò già da stasera”. Insomma, la notte porta consiglio, fa capire Napolitano con tutta la sua saggezza. La stessa saggezza che i cittadini si augurano abbiano tutti gli eletti al Parlamento. I quali hanno la responsabilità, davanti al Paese, dell’iniziativa (che appartiene parimenti al governo ed ad altri organi) e dell’approvazione delle leggi. Gli elettori dei diversi schieramenti hanno in comune gli stessi problemi legati all’occupazione (un giovane su tre è disoccupato) e alle tasse non più sopportabili. Su questi temi non ci si può dividere, a tutti livelli, ora soprattutto in Parlamento. Un ritorno prematuro alle urne significherebbe rinviare ancora i problemi di chi ha già l’acqua alla gola. Auguri Presidente!