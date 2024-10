Maria Sulas il 24 maggio compie 104 anni. Vive da sempre a Tresnuraghes, dove è nata nel lontano 1913.

Vedova e madre di 4 figli, uno è venuto a mancare qualche tempo fa. Trascorre le sue giornate tra i ricami all'uncinetto e i lavori a maglia, legge il giornale e adora le canzoni sarde.

“Ha sempre lavorato in campagna, faceva di tutto, anche la legna per il fuoco - dice la figlia Tonina - e non rinuncia a mangiare qualsiasi cosa e guai se non l’accontenti, si arrabbia!”