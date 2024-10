Un brano intramontabile Dragostea Din Tei degli O-Zone che unisce intere generazioni.

Portato al successo nel 2004 da Paula Mitrache, in arte Haiducii.

La cantante rumena, che da nove anni vive in Sardegna, festeggia oggi il suo 43esimo compleanno e lo fa in una terra che ama e che ormai sente sua.

“Vivo da 9 anni in Sardegna, ma credo di amarla da sempre. Perché venivo in vacanza. Andavo via con le valige piene di oggetti tradizionali. La mia casa in Puglia era piena di ceramiche, tessuti e non solo. Sicuramente c’è stato un amore particolare con questa terra”, ci racconta Paula.

“Perché ho scelto la Sardegna? È difficile rispondere a questa domanda – ci confida la regina della dance -. Io credo che la Sardegna scelga le sue anime e le faccia arrivare in qualche maniera. È un amore forte, profondo e forse antico”.

“Qui in Sardegna – continua sono veramente felice. Ogni volta che devo andare via, ad esempio per lavoro, ne sento la mancanza. È la terra che ti purifica e ti aiuta a eliminare le cose superflui, inutili, della vita. I sardi sono veri e nel momento in cui ti accolgono lo fanno per sempre. Sono molto grata per questo”.

L'esibizione a Sanremo nel 2004