Dai tipici saloon del Far West, con le tende degli indiani e l'assalto al treno all'area Safari dove si poteva attraversare la giungla e il villaggio africano in canoa fino all'antico Giappone con tanto di pagode. Con queste prime attrazioni, con scenografie curate nel dettaglio, Gardaland - nel 1975 - diede impulso alla nascita dell'industria dei parchi divertimento in Italia.

Dalle poche attrazioni, sparse su una superficie di 90mila metri quadrati, 45 anni fa, Gardaland è cresciuto diventando una delle principali realtà europee nel settore. Oggi Gardaland Resort occupa oggi una superficie di 600mila metri quadrati e ospita circa 40 attrazioni suddivise in tre tipologie - adrenaline, adventure e fantasy – in grado di soddisfare le esigenze dei diversi target di riferimento. Nei suoi 45 anni di storia il Parco ha accolto 100 milioni di visitatori e sono oltre 50.000 le persone che negli anni vi hanno lavorato.

Tra i parchi divertimento, quest’anno segnato dall'emergenza Covid, Gardaland è stato il primo in Italia a riaprire facendo da apripista per tutti gli altri parchi a tema.