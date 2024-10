Nell’ambito del progetto di educazione alla legalità, promosso dalla Polizia di Stato, nella giornata di ieri, il dirigente del Commissariato di Ozieri ha partecipato a due incontri con gli studenti delle terze medie di Buddusò e di Alà dei Sardi.

Durante gli incontri, tenutesi presso il comprensorio scolastico “D.A. Azuni” di Buddusò e presso la sede distaccata di Alà dei Sardi, sono state fornite indicazioni sul fenomeno sempre più attuale del bullismo e cyberbullismo e delle conseguenze giuridiche a cui si va incontro nel porre in essere determinati comportamenti.

Un approfondimento è stato fatto su come individuare i primi segnali di disagio giovanile, che i ragazzi esprimono anche attraverso l’iper-connessione alla Rete e che può, in alcuni casi, portare ad un vero e proprio “isolamento sociale”, che si sta diffondendo tra i giovanissimi anche in Italia.

Infine, al termine degli interventi, sono stati forniti preziosi consigli da seguire per accedere in totale sicurezza ad Internet, nonché menzionati gli strumenti che la Polizia di Stato mette a disposizione degli utenti, come la nuovissima applicazione “Youpol” che sarà fruibile anche nella provincia di Sassari a partire dal prossimo mese di giugno.