Si terrà venerdì 29 marzo alle 15.00, nella sala conferenze dell’Hospitalis Sancti Antoni di Oristano, “Building Information Modeling - "Innovazione e nuove frontiere per infrastrutture e città sostenibili”, un workshop organizzato dal Comune in collaborazione con l’Enea.

L'evento, a carattere regionale, rappresenta un momento attuativo del progetto europeo net-UBIEP (Network for Using Building Information Modelling BIM for Improving Energy Performance) promosso dall'ENEA per aumentare le prestazioni energetiche degli edifici.

“L'evento – ha dichiarato il Sindaco Andrea Lutzu – per Oristano e per il territorio dell'area vasta rappresenta un’opportunità per creare rete con l'ENEA e avviare un percorso per approfondire le tematiche connesse ad energia, clima e sviluppo sostenibile. Parlare di modelli virtuosi per l'efficientamento energetico, rappresenta un primo passo per aggiornare il PAES, il Piano d'azione per l'energia sostenibile di Oristano. Ma è una interessante opportunità per indirizzarci verso il PAESC (Piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima) e dare seguito alle politiche in tema di adattamento ai cambiamenti climatici che l'amministrazione ha già avviato con altri progetti tra cui “ADAPT”, in attuazione del programma “Po Marittimo Italia Francia Interreg”.

“Anche gli altri comuni dell'area vasta – ha rimarcato Lutzu – hanno interesse perché si pone l'opportunità di realizzare dei piani congiunti per l'energia e il clima che attraverso una programmazione mirata, consentano di ottimizzare lo sviluppo delle politiche in tema di energia, mobilità, e sviluppo urbano, e di rafforzare i modelli cooperativi per l'attuazione della Programmazione Territoriale di cui Oristano è partner con l'unione dei Comuni del Sinis Terra dei Giganti. In questo modo si creano le condizioni per attrarre risorse comunitarie, nazionali e regionali”.

Il seminario di Oristano, che vede il supporto organizzativo della Confartigianato Imprese Sardegna ha l’obiettivo di presentare la metodologia BIM fornendo ai partecipanti una conoscenza di base del Building Information Modeling,

La partecipazione consente il riconoscimento dei crediti formativi professionali ai sensi del Regolamento per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo.