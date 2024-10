Il Ministero dell’Ambiente ha dato il via libera al progetto definitivo di bonifica relativo agli interventi di messa in sicurezza permanente delle aree degli ex bacini fanghi di flottazione, a ridosso dell’area portuale e della discarica mineraria vicino alla spiaggia di Buggerru, ricadenti nel Sito di interesse nazionale (Sic) del Sulcis-Iglesiente-Guspinese.

“Concluso un complesso procedimento istruttorio, coordinato dall’Assessorato regionale – ha dichiarato l’assessore della Difesa dell’ambiente, Gianni Lampis – possiamo finalmente procedere con questo strategico intervento, funzionale al contenimento della contaminazione da metalli pesanti nell’area costiera di Buggerru vicino al centro abitato”.

Secondo il Decreto ministeriale, i lavori dovrebbero iniziare entro sei mesi dall'approvazione del progetto. Il costo stimato dal Comune di Buggerru è di 5 milioni di euro mentre L’Assessorato regionale dell’Ambiente, che ha già destinato 4 milioni 100mila euro all’area mineraria dismessa, ha intenzione di mettere in campo ulteriori risorse del bilancio regionale.