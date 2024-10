“I parlamentari sono dei privilegiati, hanno un lavoro privilegiato e hanno stipendi privilegiati e devono mettersi a lavorare. Sono i primi che devono stare in Parlamento per migliorare la qualità di vita degli italiani-elettori”.

Così il vice premier Luigi Di Maio stigmatizza il comportamento del velista-skipper cagliaritano, Andrea Mura per le troppe assenze a Montecitorio: dal 28 gennaio, soltanto 8 presenze su 200 appelli fino ad oggi.

Lo skipper: «Si può fare politica anche in barca». L’attività politica non si svolge solo in Parlamento. Si può svolgere anche su una barca. Io l’ho detto fin dall’inizio, anche in campagna elettorale, che il mio ruolo, più che quello di parlamentare, sarebbe stato quello di testimonial a difesa degli oceani.

Così, in un’intervista alla Nuova Sardegna, Mura aveva risposto alle accuse del parlamentare di Forza Italia Ugo Cappellacci, suo sfidante nel collegio 01 (Cagliari) Sardegna per la Camera dei Deputati.

La reazione del Movimento 5 Stelle. Corriere.it stila nero su bianco quelle che sono i dati di Openparlamento: il deputato velista ha disertato il 96% delle sedute. Un dato che ha spinto i capigruppo M5S di Camera e Senato a chiedergli di fare un passo indietro. «Se il deputato Andrea Mura ritiene di voler continuare a dedicarsi prevalentemente ad altre attività, trascurando il mandato che gli hanno assegnato i cittadini alla Camera, ha una sola via da seguire: quella di presentare le dimissioni da parlamentare», si legge nella loro nota. Una richiesta che ora viene ribadita anche dal vicepremier. «Ci andasse pure in barca senza essere parlamentare e restituendo gli stipendi che si è preso fino ad oggi senza aver lavorato adeguatamente.», scrive Alessandro Di Battista sul blog delle Stelle.