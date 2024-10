‘Defenestrato’ Alessio Marotto, dentro Giovanni Battista Cabras. La delega al Bilancio è stata ritirata dal sindaco Luisa Murru, che ha affidato l’incarico al consigliere Marco Angius, mentre l’assessorato all’Agricoltura è passato tra le mani di Giovanni Battista Cabras.

Una scelta che pare sia stata dettata da ‘rapporti deteriorati’, (al momento non c’è nessuna comunicazione ufficiale del primo cittadino sulla scelta-lampo), ma il rimpastino della Giunta è ufficializzato dai documenti firmati in calce in municipio.

Clima infuocato dunque che si respirava in consiglio comunale già da tempo, da qui la scelta decretata dal sindaco Luisa Murru sul nuovo assetto dell’esecutivo.