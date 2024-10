Tra i 66 indagati della Procura di Cagliari nell'ambito dell'inchiesta che ha coinvolto l'Igea e che ha portato all'arresto dell'ex presidente della società in house della Regione ora in liquidazione, Giovanni Battista Zurru, già consigliere e assessore regionale dell'Industria e dell'agricoltura, il suo autista Marco Tuveri e la segretaria Daniela Pilu, c’è anche il segretario regionale dell'Udc della Sardegna, Giorgio Oppi.

La bufera è scoppiata questa mattina all’alba quando quando i carabinieri della compagnia di Iglesias, al comando del capitano Nicola Pilia hanno notificato due ordinanze di custodia cautelare, per Zurru ai domiciliari e per Tuveri in carcere e per Pilu obbligo di dimora.

Dalle indagini emerge in cosa consisteva il “sistema Igea": venivano rubati beni aziendali, usate per fini personali le auto e i mezzi dell'azienda, dirottate le gare d'appalto e promessi posti di lavoro o regalie in cambio di voti per le elezioni amministrative nei comuni di Iglesias e Assemini.