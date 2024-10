Nelle prime ore del mattino, a Portoscuso, i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Cagliari, hanno dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione di misura cautelare personale degli arresti domiciliari (emessa il 9 luglio 2018 dal G.I.P. del Tribunale di Cagliari su richiesta della locale Procura della Repubblica - pm dottor Lussu) nei confronti dell’attuale Comandante della Polizia Municipale di Portoscuso, Santino Rivano, che ricopre la medesima carica dal 2004, ritenuto, a vario titolo, responsabile di condotte illecite contro la pubblica amministrazione commesse con abuso dei suoi poteri e nello svolgimento dell’incarico.

Il provvedimento scaturisce dagli esiti di un’articolata attività d’indagine condotta dal dipendente Nucleo Investigativo dal mese di marzo 2015 al mese di novembre 2017, avviata da alcuni esposti anonimi provenienti da cittadini del comune di Portoscuso.

In particolare l’attività ha consentito di accertare la responsabilità dell’indagato che abusando dei suoi poteri, ha costretto diversi commercianti del luogo a consegnargli merce di vario genere senza corrisponderne il corrispettivo dovuto (concussione); in concorso con titolare di locale distributore di carburanti, si procurava un ingiusto profitto superiore ad euro 5.000, attraverso il corrispettivo in carburante, aggirando la contabilità dei mezzi di servizio in suo uso (truffa aggravata); utilizzava il mezzo di servizio per scopi privati (peculato); ometteva di effettuare i previsti controlli ad attività commerciali finalizzati al rilascio delle autorizzazioni, ricevendo in cambio utilità (corruzione e falsità ideologica); distruggeva o disperdeva contravvenzioni al codice della strada elevate da personale dipendente, per evitare che fossero mandate in pagamento, ricevendone utilità (distruzione o occultamenti di atti veri); in concorso con titolare di società di impianti tecnologici, che si era aggiudicata un appalto per l’installazione e manutenzione del circuito di video sorveglianza a favore del comune di Portoscuso, si appropriava indebitamente di una somma di gran lunga superiore al valore effettivo della fornitura (peculato, turbativa d’asta).