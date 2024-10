Blitz della Polizia, con gli agenti della Digos, nel Comune di Orgosolo per verificare presunte irregolarità sulla presentazione delle due liste in competizione per le elezioni amministrative del 5 giugno.

Le forze dell'ordine, su mandato del sostituto procuratore della procura di Nuoro Andrea Ghironi, avrebbero acquisito i documenti delle due liste - la prima guidata dall'ex sindaco Dionigi Deledda dal nome Orgolesi, e l'altra chiamata Murales, guidata da Santina Cossu - per verificare eventuali anomalie.

Deledda sarebbe finito nel registro degli indagati, insieme al segretario comunale Gloria Fiore, perchè oltre cento firme, infatti, nella sottoscrizione dei candidati sarebbero false non autenticate .

Il Comune di Orgosolo è governato da alcuni mesi dal commissario straordinario Felice Corda, nominato subito dopo le dimissioni del sindaco Deledda e del Consiglio comunale, nel gennaio scorso.

Dimissioni arrivate in seguito alle richieste formulate dal Pm Andrea Vacca, sia nei confronti dell'ex sindaco che di alcuni assessori per un'inchiesta su presunti appalti irregolari. Richieste poi respinte dal Gip in seguito alle dimissioni dell'intero consiglio.