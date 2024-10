Se esistesse un premio per l'onestà, i protagonisti di questa storia potrebbero certamente ambirvi per quanto accaduto.

I fatti si sono svolti a Budoni, dove una coppia di artigiani ha trovato una borsetta da donna con dentro, tra le altre cose, 1.200 euro. Ad aver smarrito la borsa e i soldi, una commessa di 26 anni un po' distratta che aveva appena ritirato lo stipendio e, accortasi di quanto accaduto, si era precipitata in caserma a denunciare lo smarrimento ai carabinieri.

Dopo neanche ventiquattro ore, l'onesta coppia si è presentata dai militari riconsegnando i soldi alla donna e rifiutando la ricompensa che quest'ultima voleva offrire loro.