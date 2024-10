Un uomo di 50 anni ha perso la vita questa mattina a Budoni, mentre stava facendo jogging. Il malcapitato ha improvvisamente accusato un malore, accasciandosi al suolo e morendo poco dopo.

L'episodio è accaduto in via Ugo Foscolo, intorno alle 11:30. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un turista straniero. Fatali per l'uomo potrebbero essere state le alte temperature.

Inutili i tentativi di rianimazione dei soccorritori del 118: l'uomo è morto prima dell'arrivo dell'elisoccorso.