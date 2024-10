Secondo una recente classifica stilata dal centro ricerca “Panorama Turismo – Mare Italia”, specializzato sul turismo balneare, Budoni figura sul podio come una fra le destinazioni balneari più rilassanti e tranquille, insieme a Sabaudia (nel Lazio) e alle isole Egadi.

Giuseppe Porcheddu, sindaco di Budoni, non nasconde il suo orgoglio: “È un territorio che madre natura ci ha donato, e l’Unesco ci ha premiati – spiega –. Siamo stati giudicati come patrimonio universale. È un bene prezioso che cerchiamo di preservare per i nostri tantissimi ospiti, e non solo per la comunità”.

Il riconoscimento è ancora più significativo essendo l’unica località dell’Isola presente in top 20. Tante altre sono le mete ambite in Sardegna, le coste pullulano di spiagge accoglienti e acque cristalline, ma se cercate una vacanza all’insegna del relax, Budoni è probabilmente il posto che fa per voi.

Valorizzazione del territorio e attività di intrattenimento mirate all’accoglienza fanno sì che il soggiorno possa garantire benessere e svago allo stesso tempo. Questo tipo di approccio al turismo negli anni ha dato i suoi frutti, creando una sorta di fidelizzazione da parte di ospiti affezionati, che annualmente dimostrano apprezzamento per la località. “Vengo dalla Lombardia, ormai sono 30 anni che frequento questi luoghi – afferma una turista -. Per me la Sardegna è un toccasana, recuperiamo un po’ tutte le energie perse durante l’inverno”.

Quest’anno la questione sicurezza nelle spiagge rappresenterà uno snodo fondamentale per l’effettivo svolgimento delle attività balneari. Il settore turistico è quello che rischia di essere più colpito dall’emergenza Covid-19, ma il sindaco assicura: “È una vacanza in sicurezza perché siamo mesi che lavoriamo per applicare i protocolli sanitari che ci vengono segnalati dal Ministero". Poi conclude: "Lavoriamo per dare al turista un’unica grande certezza, che è quella di venire in una comunità che cerca ricambiare la fiducia che ci viene data”.