Diventano 15 le località della Sardegna che possono fregiarsi del riconoscimento di Bandiera Blu, assegnato dalla Foundation for Environmental Education alle località costiere europee che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e al servizio offerto, tenendo in considerazione ad esempio la pulizia delle spiagge e gli approdi turistici.. Nell’elenco stilato dalla Fee fa quest'anno il suo ingresso anche il Comune di Budoni.

Sono 210 i Comuni italiani che hanno ottenuto la Bandiera Blu nel 2022, 14 in più rispetto allo scorso anno.

Fra le new entry, oltre a Budoni, Alba Adriatica in Abruzzo, Caulonia e Isola di Capo Rizzuto in Calabria, Ispani in Campania, Riccione e San Mauro Pascoli in Emilia Romagna, Porto Recanati nelle Marche, Cannobio in Piemonte, Castro, Rodi Garganico e Ugento in Puglia, Budoni in Sardegna, Furci Siculo in Sicilia, Pietrasanta in Toscana.

La Liguria si conferma nel complesso la regione con più località premiate: 32. Sono 18 le Bandiere assegnate a Campania, Toscana e Puglia. Calabria e Marche hanno 17 località riconosciute. La Sardegna ne conta 15, seguita dall'Abruzzo a 14 e la Sicilia a 11. Il Lazio si ferma a 10 come il Trentino Alto Adige. Per l'Emilia Romagna e il Veneto premiate 9 località; 5 in Basilicata, 3 in Piemonte, 2 in Friuli Venezia Giulia, 1 in Molise e Lombardia.