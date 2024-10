Avrebbe incendiato delle frasche e si sarebbe poi gettata nel fuoco uccidendosi. Così, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Siniscola, è morta Paola Bernardini, la donna di 36 anni di San Teodoro trovata carbonizzata intorno alle 15 nelle campagne di Budoni.

Sposata e con due figli, stava cercando faticosamente - riferiscono i familiari - di uscire da una difficile situazione. Oggi l'epilogo. Stamattina ha raggiunto un'anziana zia a Budoni: verso le 13 è uscita, dicendo che sarebbe rientrata a breve, ma un'ora dopo, non vendendola, i parenti preoccupati sono usciti a cercarla nel terreno che circonda l'abitazione. Sarebbe stata proprio la zia a trovare il cumulo di frasche bruciate, col corpo ormai carbonizzato della nipote.

Subito è scattato l'allarme, ma per la donna non c'è stato nulla da fare: gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.