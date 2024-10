Un turista di nazionalità francese è morto nel primo pomeriggio nella spiaggia del villaggio Agrustos, a Budoni, sulla costa gallurese, mentre pagaiava su una canoa nel tratto di mare poco distante dalla battigia.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe accusato un malore, probabilmente un infarto e sarebbe poi annegato. Sul posto è intervenuta una squadra di soccorritori del 118 e l'elisoccorso, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Al momento non sono state rese note le generalità.