Trentaquattro preziosissime sacche di sangue: è l’incoraggiante risultato ottenuto questa mattina dall’Avis Provinciale Sassari a Buddusò, durante una raccolta straordinaria, organizzata dalla polisportiva Buddusò e supportata dal Comune, in occasione della “passeggiata in rosa”.

Iniziata alle 8:30 presso piazza Fumu, la donazione ha visto un’ampia ed entusiasta partecipazione, particolare assolutamente da non sottovalutare, considerata l’emergenza data dalla carenza di sangue che affligge la Sardegna, in cui purtroppo il numero di persone affette da talassemia è molto alto.

“Stamattina a Buddusò una straordinaria raccolta di sangue organizzata dalla Polisportiva Buddusò e supportata dal Comune, ha permesso di raccogliere 34 sacche di sangue – afferma Antonio Dettori, presidente dell’Avis Provinciale Sassari - Complimenti e grazie a tutti, compresa la nostra equipe Avis Provinciale Sassari”.

"Siamo molto felici che il presidente Antonio Dettori ci abbia permesso di organizzare questa giornata supportandoci in tutto, visto che per noi era la prima volta. Grazie anche a tutta l'equipe dell'Avis Provinciale Sassari, tutti molto professionali e gentili - affermano i soci della Polisportiva Buddusò - Ringraziamo anche tutti i donatori che con la loro grande generosità ci hanno permesso di raccogliere 34 sacche di sangue, per noi è un ottimo risultato".

La manifestazione “Passeggiata in Rosa” è dedicata alla prevenzione dei tumori femminili attraverso eventi di sensibilizzazione e visite gratuite, ponendosi l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca sul cancro.

Dopo la raccolta mattutina dagli ottimi frutti, la giornata è proseguita con la Santa Messa e la passeggiata urbana per le vie del paese.

Alle 18:30 è iniziato il concerto, organizzato da Insule Lab – Centro di Produzione Musica, presso l’Auditorium.

Un’ulteriore occasione di collaborazione tra l’Avis e le associazioni benefiche, che rafforza il concetto di “unione che fa la forza”, soprattutto in campo solidale e in quello sanitario.