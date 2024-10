I Carabinieri del Comando Provinciale di Sassari, questa mattina all’alba, sono intervenuti nell'agro di Buddusò, località Sulteri, per un incendio – di probabile origine dolosa – che ha quasi distrutto un fienile di proprietà di Saverio Bacciu, padre dei due familiari uccisi a Buddusò il 29 aprile 2011.

All’interno del fienile erano custodite anche molte pecore di cui 35 agnelli e 4 pecore sono morte per asfissia: i danni ammonterebbero a circa 30.000 euro.

In queste settimane si sta tenendo il processo per duplice omicidio e duplice tentato omicidio in Corte d’Assise a Sassari, nei confronti di Salvatore Brundu, Giovanni Canu e Giovanni Manca,e proprio il Bacciu è stato chiamato a deporre pochi giorni fa.