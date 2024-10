Non arrivano notizie confortanti da Buddusò, dove dallo scorso 23 novembre il sindaco Massimo Satta ha disposto il lockdown per via dell'impennata dei contagi da Covid.

A distanza di quasi due settimane il primo cittadino ha deciso di "prorogare le misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica fino al giorno 8 dicembre, compreso".

"I dati ufficiali trasmessi dall'Ats - spiega infatti Satta - nella serata di ieri sono ancora preoccupanti. Siamo sempre nell'ordine dei novanta casi, di cui due in terapia intensiva".

"Tante persone sono guarite e a loro vanno i miei auguri. Tante altre - prosegue - risultano contagiate ed è per questo che si è reso necessario prolungare di qualche giorno i termini di vigenza dell'ordinanza. Richiamo tutti alla prudenza e al buon senso".