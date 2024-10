I Carabinieri della Stazione di Buddusò, insieme ai militari dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Sardegna”, al termine di un servizio finalizzato al contrasto del fenomeno del traffico di stupefacenti effettuato in località “Padru e Oes”, nel territorio di Buddusò, hanno arrestato per coltivazione di canapa indica Paolo M., 37 enne allevatore del posto, già noto alle Forze dell’Ordine.

Al termine di un servizio di osservazione i militari accertavano la presenza di una piantagione di 32 piante di marijuana dell’altezza di circa 170 cm, ben curate e irrigate grazie ad un sistema appositamente preparato in maniera artigianale dal giovane, reale utilizzatore del terreno che si trova alle porte del paese. Tutto il materiale necessario per la coltivazione, nonché le piante che sono state subito estirpate, sono stati sequestrati.

L’arrestato è stato invece trattenuto presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza in Tribunale di questa mattina durante la quale l’arresto è stato convalidato e l’uomo ha chiesto il patteggiamento che verrà definito in una prossima udienza.