Grave incidente stradale stamattina sulla Provinciale 42, la "Strada dei due mari" che collega Porto Torres e Alghero.

All'altezza dell'incrocio con la strada che porta al lago di Baratz, due Citroen C3 si sono scontrate a causa di un mancato stop.

Gli accertamenti sono ancora in corso, ma dai primi rilievi effettuati sembrerebbe che una delle due auto viaggiasse in direzione di Alghero e che l'altra non abbia rispettato lo stop e sia stata centrata in pieno.

Sul veicolo che ha causato l'incidente viaggiava una coppia spagnola, con la figlia di 16 anni, mentre alla guida dell'altra auto c'era un uomo di Sassari e un passeggero.

Tutti i feriti sono stati trasportati d'urgenza dal 118 all'ospedale di Alghero, dove sono stati sottoposti ad accertamenti.

Ad aver riportato le ferite meno gravi sarebbe la ragazza spagnola.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini della polizia stradale, coordinati dal dirigente Giacinto Mattera.