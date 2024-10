Si era recato presso il locale per intervistare Rita de Crescenzo, cantante napoletana. Giunto all'entrata è stato fermato dalla security: da lì un battibecco, poi la situazione è degenerata. Il giornalista Antonello Lai è stato aggredito in un locale di via Is Mirrionis, a Cagliari. L'uomo, accerchiato, è stato raggiunto da numerosi colpi, anche al volto. Non è chiaro chi siano i responsabil del pestaggio.

Il reporter è stato successivamente trasferito al Santissima Trinità in ambulanza. Dopo l'episodio di violenza, Lai ha condiviso un post di denuncia sui social, pubblicando una foto che lo ritrae pesantemente livido e gonfio in volto, dopo le medicazioni.

"Le mille verità ed i dubbi in una foto - scrive -. A volte mi domando che prezzo ha la coerenza , la voglia di comunicare una grande verità, una importante inchiesta o anche un reportage di colore per meglio fare comprendere tendenze, modi di essere (se non mondi di appartenenza). Ma qual è il suo costo sulla tua pelle? Il suo prezzo in libertà e incolumità".

"Un blitz senza clamori dagli zingari oppure un mondo chiuso fatto di lustrini, violenza e cattive abitudini che si mischiano in un quartiere vissuto da gente povera ma per bene. Questi sono i rischi di quando qualcuno non conosce la libertà di stampa e di espressione. Questa sta diventando la nostra città, se mi permettete... sempre più violenta", conclude.