Condividiamo alcune immagini scattate stamane, domenica 29 novembre, sul Bruncu Spina dai volontari dello Sciclub di Fonni in esclusiva per Sardegna Clima Onlus. Le foto mostrano un manto insolitamente regolare sul campo scuola compattato dal rialzo termico registrato nella seconda parte della giornata di ieri.

Speriamo siano di buon auspicio sia per la stagione invernale alle porte sia per gli imminenti lavori di riqualificazione delle strutture della montagna recentemente appaltati dal Comune di Fonni e previsti per la primavera 2016.

Tali lavori risaneranno il dissesto idrogeologico sulle piste causato dagli interventi scriteriati del passato e doteranno la piccola stazione sciistica di una moderna seggiovia bibosto e di un nuovo rifugio montano con camere.