Una vera e propria gara in bici tra coetanei, una classica sfida in velocità che però si stava per tramutare in tragedia. In via Nuoro, angolo via Santo Stefano, a Maracalagonis, due giovanissimi in sella alla loro due ruote, pare abbiano bruciato lo stop ad un incrocio e si sono scontrati contro un’auto.

Ad avere la peggio uno dei due ragazzi, che ha sbattuto lo zigomo contro il paraurti anteriore di una Nissan Micra (ora è in Rianimazione, in codice rosso al Brotzu, con varie fratture su spalla e gambe), mentre per il suo amichetto (caduto in cunetta), solo qualche leggera escoriazione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della PolStrada per effettuare i rilievi di legge e i soccorritori del 118.