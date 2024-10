Continuano i controlli, disposti dal Questore della provincia di Cagliari, finalizzati al rispetto delle disposizioni impartite per contenere la diffusione del “Coronavirus”.

Un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine di Abbasanta, che da giorni insieme alle Volanti è impegnato nel potenziamento dei servizi di controllo del territorio, vista l’emergenza sanitaria attuale, mentre percorreva la Via Cornalias, notava uno scooter con a bordo due giovani.

Gli agenti hanno deciso così di procedere ad un controllo nei loro confronti, ma, appena gli era stato intimato di fermarsi, i due, con un gesto repentino, hanno accelerato, cercando di darsi alla fuga verso via Giotto. Dopo aver intrapreso una corsa a folle velocità, tra via Deliperi e via Businco, il conducente ha perso il controllo dello scooter e i due ragazzi sono caduti a terra.

Gli stessi, rimasti incolumi, si sono subito rimessi in piedi e hanno proseguito la loro fuga a piedi verso i parcheggi del Centro Commerciale “I Mulini”, dove, dopo alcuni metri, sono stati raggiunti dagli operatori che sono riusciti a bloccarli, nonostante continuassero a divincolarsi per sfuggire alla presa.

I ragazzi, identificati per C.R.,36enne, e M.L.A., 28enne, entrambi cagliaritani e già noti alle Forze di Polizia, sono stati indagati in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale ed entrambi sanzionati per non aver rispettato le disposizioni impartite dai D.P.C.M. sull’emergenza Covid-19. Il C.R., inoltre, è stato sanzionato in quanto circolava senza aver mai conseguito la patente di guida e guidava senza copertura assicurativa.