Come era accaduto qualche settimana fa dalle parti di via Podgora, a San Michele ora, nuovamente con il medesimo copione, anche a Sant’Elia, bruciano i cumuli di rifiuti e stavolta ci passa anche una macchina in sosta, letteralmente divorata dalle fiamme.

Sono circa le 23 quando al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di viale Marconi, a Cagliari, arrivano le chiamate al 115 (per un incendio, cumuli di rifiuti nel quartiere di Sant'Elia, in via Magellano), dove spazzatura e masserizie varie coinvolgono anche un'autovettura, con il fuoco che distrugge il mezzo parcheggiato.

Sul posto è intervenuta la squadra di pronto intervento "2A" con un'Aps (auto pompa serbatoio) un automezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio e un’Abp (auto botte pompa) della sede centrale di viale Marconi, per un totale di tre automezzi e sette operatori, che all'arrivo sul posto hanno provveduto a spegnere le fiamme, allo smassamento e alla bonifica di focolai residui, mettendo in sicurezza l'area circostante coinvolta. Non si esclude il gesto doloso.