"Oggi siamo ancora a lavoro sui diversi fronti di fuoco attivi nell'Isola, per i quali non è ancora possibile fare una stima dei danni, ma già dai prossimi giorni sarò nelle comunità colpite da questi gravi incendi non solo per dare la solidarietà alle popolazioni, ma per capire cosa può fare la Regione per supportare i paesi attraversati dalle fiamme".

Così all'Ansa l'assessore regionale all'Ambiente, con delega alla Protezione civile, Gianni Lampis, in stretto contatto con la sala operativa dove stanno operando tutte le forze della macchina regionale antincendi dell'Isola: Corpo Forestale, Agenzia Forestas e Vigili del Fuoco.

"Tutti sono stati impegnati da stanotte sui roghi che, soprattutto a Cuglieri, hanno raggiunto il centro abitato colpendo anche il cimitero - racconta -. Alcune case e aziende agricole con animali sono andate distrutte".

"Anche oggi - conclude - la giornata da bollino rosso per gli incendi e le condizioni meteo-climatiche non ci lasciano tranquilli, ma come detto, tutte le forze sono in campo per arginare le fiamme".