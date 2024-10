In data odierna si segnalano ben 21 incendi occorsi sul territorio regionale. Per otto di questi si è reso necessario l'intervento dei mezzi aerei del corpo forestale e di cinque della flotta nazionale.

1 - Incendio in agro del Comune di Bosa, località "Monte Alvu", il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Bosa coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Santa Maria (Bosa) e dall'elicottero SuperPuma decollato dalla Base elicotteri del CFVA di Fenosu (OR). Sono intervenute per lo spegnimento a terra due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Bosa e Tres Nuraghes, una squadra dei Barracelli di Bosa. Le operazioni di spegnimento del mezzo aereo si sono concluse alle ore 13:38.

2 - Incendio in agro del Comune di Carbonia, in località "Coderra", il cui spegnimento è stato coordinato dal personale del Comando Stazione forestale di Carbonia coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalla base elicotteri del CFVA di Pula e dalla base del CFVA di Villasalto, inoltre è intervenuto un Canadair CAN 27,decollato dall'aeroporto di Olbia. Sono intervenute una squadra dell’Agenzia Forestas di Carbonia, i volontari S.E.R. di Carbonia, Soccorso Iglesias, A.D.A.V.D. Gonnesa, una squadra dei VVF di Carbonia. Le operazioni di spegnimento del mezzo aereo si sono ancora in corso.

3 - Incendio in agro del Comune di Isili, località "Letteioxi", il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Isili, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalla basi del CFVA di Sorgono (AB412), Fenosu (Super Puma) e due canadair CAN8 e CAN27 decollati dall'aeroporto di Olbia. Per lo spegnimento a terra sono intervenute quattro squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Villanovatulo Sa Orta, Isili-Monte Simudis, Nurallao Corte Sa Tella, Seulo Taccu Sui, una squadra di volontari dell'associazione Prot. civile Sarcidano e una squadra dei VVF di Mandas. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei sono ancora in corso.

4 - Incendio in agro del Comune di Sant'Antioco, località "Casa Pistis", il cui spegnimento è stato coordinato dal personale del Comando Stazione del Corpo forestale di Sant'Antioco, coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero decollato dalla base elicotteri del CFVA di Pula. Per lo spegnimento a terra, sono intervenute, una squadra dell’Agenzia Forestas di Sant'Antioco, tre squadre di volontari della Prot. civile provenienti da Sant'Antioco, Carbonia e Narcao, i Barracelli di Sant'Antioco e una squadra dei Vigili del Fuoco di Carbonia. Le operazioni di spegnimento del mezzo aereo si sono concluse alle ore 14:34.

5 - Incendio in agro del Comune di Decimoputzu, località " Cantoniera Sa Doda", il cui spegnimento è stato coordinato dal personale del Comando Stazione del Corpo Forestale di Uta, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri B412 decollati dall'aeroporto dell'Aeronautica Militare di Decimomannu e dall'aeroporto militare di Elmas. Per lo spegnimento a terra, sono intervenute, due squadra dell’Agenzia Forestas di Monastir Santa Lucia e Villacidro C.A., i Barracelli di Serramanna, i Volontari della Prot.Civile O.r.s.a. e Arci di Assemini, i Volontari della Prot. civile Santa Lucia di Monastir, i volontari della prot. civile P.A.N. di Siliqua e i Vigili del Fuoco di Cagliari. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei si sono ancora in corso.

6 - Incendio in agro del Comune di Nuoro, località "Sa' e Grosta, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale del Comando Stazione del Corpo forestale di Nuoro, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri decollati dalle basi elicotteri del CFVA di Farcana e Anela e il SuperPuma, decollato dalla base elicotteri del CFVA di Alà dei Sardi. Per lo spegnimento a terra, sono intervenute, tre squadre dell’Agenzia Forestas di Nuoro dei cantieri di Ugolio e Capparedda e Orune, due squadre di volontari della Prot. civile di Nuoro e Ottana. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei sono ancora in corso.

7 - Incendio in agro del Comune di Lodè (NU), località "Sant'Anna", il cui spegnimento è stato coordinato dal personale del Comando Stazione del Corpo forestale di Siniscola (NU), coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero decollato dalla base elicotteri del CFVA di Farcana. Per lo spegnimento a terra, stanno intervenendo tre squadre dell'Agenzia Forestas due e una di Siniscola. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei si sono concluse alle ore 18:09.

8 - Incendio in agro del Comune di Bonorva (SS), località "Rebeccu", il cui spegnimento è stato coordinato dal personale del Comando Stazione del Corpo forestale di Bonorva (SS), coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero decollato dalla base elicotteri del CFVA di Bosa. Per lo spegnimento a terra, sono intervenute, tre squadre dell’Agenzia Forestas di Giave, Cossoine e Chiaramonti, i Barracelli di Bonorva due squadre di volontari della Prot. civile di Nuoro e Ottana. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei sono ancora in corso.

Da segnalare che durante le operazioni di spegnimento due DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento) del Corpo Forestale, hanno avuto un malore.



Interventi odierni della flotta aerea regionale e nazionale sugli incendi dei giorni precedenti:

1 - Dalle prime ore del mattino sono state attivate le operazioni di spegnimento dell'incendio in agro del Comune di Bottida, località "Sa Perda Lada", divampato nella giornata del 24 luglio e a causa di una riaccensione sottoterra dello strato di lettiera vegetale. Lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Bono, coadiuvata dal personale a bordo dell' elicottero proveniente dalla base elicotteri del CFVA di Anela (SS) e dell'elicottero SuperPuma decollato dalla base del CFVA di Fenosu (OR). Le operazioni di spegnimento e di bonifica con il mezzo aereo sono terminate alle ore 14:33, quindi sono proseguite le operazioni di bonifica con le squadre a terra.

2 - La riaccensione nella mattinata odierna dell'incendio di Gairo, in località "Nuraghe Coccu", divampato nella giornata del 24 luglio, ha reso necessario l'intervento di un elicottero decollato dalla base elicotteri del CFVA di San Cosimo(Lanusei). Le operazioni di spegnimento dei focolai attivi residui sono state coordinate dal personale del Comando Stazione Forestale di Osini collaborati da una squadra dell'Agenzia Forestas di Osini. Le operazioni dei mezzi aerei sono terminate alle ore 14:52.