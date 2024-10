Aerei ed elicotteri, protezione civile, vigili del fuoco e volontari sono stati impegnati per tutto il pomeriggio di ieri in due vasti incendi che hanno interessato la zona di Guspini e Carbonia, dove le fiamme hanno lambito le case della periferia della città. Due reparti dell'ospedale Sirai di Carbonia sono stati evacuati, Neonatologia e Ostetricia e i pazienti sono stati trasferiti.

Stessa situazione al pediatrico di Iglesias dove cinque bimbi appena nati e quattro donne, tre neomamme e una donna incinta, sono stati trasferiti in altra struttura ospedaliera. Distrutte decine di ettari di pineta e querce. Hanno operato dall'alto tre elicotteri ed un canadair. Stesso intervento a Guspini, dove un vasto rogo ha distrutto decine di ettari di querce e pini alla periferia del paese, dov'è stata evacuata la comunità per ricupero di malati mentali 'Betania', avvolta da un denso fumo che si è levato in cielo per centinaia di metri.

Gli incendi, certamente di origine dolosa, secondo quanto riferiscono fonti ufficiali, sono stato favoriti dal gran caldo e sospinti dal vento di scirocco, con un'azione quasi scientifica. Infatti in entrambi i casi sono partiti da sud e sospinti verso i centri abitato dallo scirocco.