Gli ospedali cagliaritani Brotzu, Businco e Microcitemico hanno sospeso le attività ambulatoriali non urgenti. Stop all'attività in libera professione; ok a diagnostica ed esami solo se urgenti. Gli interventi chirurgici in elezione, non differibili, saranno garantiti previa approvazione della direzione medica. Rimane il divieto per le visite dei parenti, i bar e le mense dei presìdi chiusi.

Le medesime disposizioni erano state date già a marzo. Le ha rese necessarie la crescita della curva dei contagi. Gli effetti sono facilmente prevedibili: tempi per le visite e le operazioni che andranno a lievitare e liste d'attesa sempre più lunghe.

Il commissario straordinario dell'Azienda, Paolo Cannas, spiega: "stante la situazione di emergenza derivante dal crescente numero di contagi registrati nella regione, e in attesa di conoscere le determinazione del Governo nazionale e della Regione". Lo stop è fissato da domani al 15 novembre.