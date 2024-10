"L'organico dell'Ospedale Brotzu e' ridotto all'osso, e ora il personale del reparto di ginecologia e ostetricia chiede un intervento della giunga regionale. Mi chiedo se a questo punto il Presidente Pigliaru e l'Assessore Arru facciano finta di nulla ancora una volta".

Questo il commento del Consigliere Regionale dei Riformatori Michele Cossa che punta il dito contro la politica sanitaria della Giunta, dopo la lettera di proteste dei dipendenti ai vertici del nosocomio di via Jenner. Sull'argomento Cossa ha preannunciato interrogazione urgente.

"Non ci sono infermieri e ostetriche - evidenzia Cossa - l'organico all'interno della struttura e' ridotto talmente male che un solo operatore Oss alle volte e' costretto a seguire anche 35 pazienti per volta. Dati che devono far riflettere chi gestisce la sanità in Sardegna".

"Tutto questo - prosegue - tra l'indifferenza della Giunta alle nostre richieste di aumentare la dotazione organica, con le stabilizzazioni di personale medico e paramedico, e la conseguenza che ad oggi il reparto del Brotzu è in pieno caos".

"Troppi i turni da coprire per pochi professionisti disponibili: tutto questo - conclude Cossa - non può non causare gravi conseguenze non solo al personale stesso, ma anche ai pazienti che hanno necessità di cure puntuali e urgenti. La Giunta regionale non può più aspettare. Ci auguriamo che intervenga immediatamente per porre fine a questa situazione pericolosa per la salute di tutti" .