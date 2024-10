"NEBBIA" Autore, Compositore, Strumentista. Si appassiona di musica fin dai primi anni, scrive canzoni da 15 anni. Iscritto alla S.I.A.E. come Autore Compositore dal 2002. Ha scritto fino ad oggi 76 canzoni. Nel 2002 a Roma incide "Le orme della vita", (ri-arrangiata nel 2016), "Come on people", "Ti ho vista piangere", "Beach".

Tra settembre 2016 e maggio 2017 incide 22 brani nuovi, di cui 11 andranno a far parte del suo primo album “0067 Siamo noi live” in uscita sugli store digitali a partire dal 18 Luglio 2017. Il primo singolo estratto accompagnato da un videoclip registrato nel mese di Aprile nello splendido scenario di San Pantaleo in Sardegna è “Brivido”, In programma un Tour spagnolo che partirà da Ottobre 2017 con 8 date entro fine anno, e in preparazione il Tour Italiano per il 2018.

La Band che accompagna Nebbia è composta da Marzio Serra al Basso, 25 anni di esperienza Heavy Metal e Rock. Samuele Marras, Chitarra solista, anche lui con esperienza maturata nel settore come Simone Spanu, batteria e percussioni. Per l'album Siamo Noi Nebbia si avvale della voce ai cori di Francesca Lai.