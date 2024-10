Non è la prima volta che accade, la scia dei taccheggi nel mega centro commerciale Bricoman di Elmas è all'ordine del giorno: decisione che ha indotto la direzione a non essere clementi.



Circostanza che ha indotto anche questo pomeriggio i responsabili a rivolgersi ai Carabinieri per il furto di numerosi accessori per piastrelle 'sconfezionati' dalla scatola ed occultati all’interno delle tasche dei pantaloni da parte di un 60enne. Valore della merce poco più di 80 euro.



Fermato dal personale di sicurezza della Tiger Vigilanza, la persona è stata denunciata dai Carabinieri di Assemini, operanti per competenza, per furto.