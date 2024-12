Lmdv Capital, il family office guidato da Leonardo Maria Del Vecchio, ha concluso un accordo attraverso Triple Sea Food per acquisire il marchio Twiga e quattro sedi del Gruppo Majestas, di proprietà di Flavio Briatore. Il marchio, appartenente al Gruppo Majestas, ha avuto origine nel 2000 in Versilia per poi espandersi a livello internazionale come simbolo di lusso nell'ospitalità. La chiusura dell'operazione, che porterà Lmdv Capital ad acquisire Twiga al 100%, è prevista per il primo trimestre del 2025, dando vita a un gigante italiano della ristorazione di lusso con proiezione globale.

L'accordo include l'acquisizione delle quattro sedi Twiga Forte dei Marmi, Twiga Montecarlo, Twiga Baia Beniamin e il celebre locale Billionaire a Porto Cervo, creato nel 1998 proprio da Briatore, che dal prossimo anno sarà trasformato in Twiga.

"Da due anni investiamo in questo settore, e l'acquisizione rappresenta un altro passo importante - afferma Del Vecchio -. Siamo orgogliosi di aver creato uno dei più grandi gruppi di ristorazione in Italia, consolidando un modello vincente che unisce alta cucina, intrattenimento e design esclusivo".

"Siamo lieti di affidare Twiga a un gruppo dinamico e innovativo come Triple Sea Food - commenta Briatore -. Sono sicuro che Triple Sea Food saprà portare avanti progetti ambiziosi per Twiga, proseguendo il percorso di crescita di un marchio iconico che è parte della mia storia personale e professionale".