La vicenda della Brexit è uno dei tempi di più stretta attualità che interessa non solo i residenti nel Regno Unito, ma anche i cittadini e le istituzioni europee.

A questo proposito l’Agenzia Dogane Monopoli (ADM) ha organizzato l’Exportday, un evento in cui tutti gli Uffici delle Dogane saranno a disposizione delle imprese, in particolare quelle che hanno poca dimestichezza con le formalità doganali da assolvere prima di effettuare operazioni commerciali con paesi extra UE.

Obiettivo dell’iniziativa, in programma lunedì 18 marzo dalle 15.00 alle 18.00 nella sede camerale in via Roma a Sassari, è quello di fornire tutte le informazioni necessarie per affrontare l’impatto che la Brexit potrebbe avere sulle transazioni commerciali con il Regno Unito quando, quest'ultimo, di fatto, diventerà uno stato terzo rispetto all’Unione Europea.

L’evento, promosso in collaborazione con la Camera di Commercio, sarà introdotto da Claudio Morra, Funzionario Delegato dell’Ufficio delle dogane di Sassari, che llustrerà anche l’accordo di partenariato economico con il Giappone, dal presidente della Camera di Commercio, Gavino Sini e dal segretario generale dell’Ente, Pietro Esposito.

Previsti anche gli interventi di Antonella Corrias (Responsabile Area Informazione Utenti), che esporrà le conseguenze della Brexit sugli scambi commerciali UK/UE e parlerà anche delle facilitazioni per gli operatori riguardo lo status di esportatore autorizzato e il sistema dell’esportatore registrato, oltre che di Nicola Agostara (funzionario doganale, responsabile team AEO), che spiegherà i vantaggi per le imprese derivanti dallo status AEO, certificazione di eccellenza doganale.