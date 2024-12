Il vortice che ha causato la tempesta dell'Immacolata si sta dirigendo verso la Spagna, ma tornerà a influenzarci a partire da venerdì 13. Lorenzo Tedici, meteorologo di www.iLMeteo.it, conferma che il vortice responsabile delle abbondanti nevicate sulle Alpi e il nord Appennino, delle piogge diffuse e dei temporali fuori stagione si sta spostando verso la Spagna, con un aumento significativo della pressione atmosferica soprattutto al Nord. Questo porterà a condizioni meteorologiche più stabili e alla fine delle precipitazioni anche sull'Emilia Romagna.

Alcuni fenomeni residui interesseranno solo il Medio Adriatico e il meridione nelle prossime ore, con particolare intensità sul Basso Tirreno. Ventosi venti di tramontana sono attesi in Liguria di Ponente. Giovedì il tempo sarà generalmente buono, nonostante il vortice che si ritira in Spagna inizi il suo ritorno verso l'Italia, portando piogge previste in Sicilia e Sardegna, con rovesci intensi in serata. Sulla penisola, il tempo sarà prevalentemente soleggiato, con qualche nuvola in più al mattino sul versante adriatico e persistente nebbia in Val Padana.

A partire da venerdì 13, il tempo peggiorerà gradualmente in tutto il Centro-Sud, con piogge che si sposteranno dalle Isole Maggiori verso la penisola, concentrandosi soprattutto nel Centro-Sud dalla sera. Al Nord, invece, le schiarite saranno più ampie, con possibili gelate timide in pianura. Sabato si prevedono ancora piogge al Centro-Sud, mentre domenica il sole prevarrà, tranne sulle regioni meridionali più estreme. Secondo il meteorologo di www.iLMeteo.it, la prossima settimana sarà caratterizzata dall'alta pressione.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per oggi, mercoledì 11 dicembre: cielo poco nuvoloso con locali addensamenti. Possibili foschie o banchi di nebbia nelle vallate interne del settore settentrionale, dove saranno anche possibili locali gelate; temperature minime stazionarie o in lieve diminuzione, massime in lieve aumento; venti deboli variabili, con tendenza a disporsi da sud-est dal tardo pomeriggio; mari poco mossi.

Previsioni per domani, giovedì 12 dicembre: cielo nuvoloso con possibili precipitazioni prevalentemente sui settori meridionale e orientale; temperature stazionarie o in lieve aumento; venti deboli o moderati dai quadranti orientali; mari mossi, molto mosso il Canale di Sardegna.

Tendenza per i giorni successivi: le giornate di venerdì e sabato saranno caratterizzate da cielo irregolarmente nuvoloso con possibili precipitazioni. Le temperature minime aumenteranno venerdì e caleranno il giorno seguente, mentre le massime aumenteranno venerdì per rimanere stazionarie l'indomani. I venti soffieranno deboli dai quadranti orientali venerdì per ruotare da ovest il giorno successivo. I mari saranno poco mossi o mossi.