Un 59enne di Maracalagonis è finito nei guai giudiziari durante un’operazione anti bracconaggio predisposta dal Servizio Ispettorato di Cagliari del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna.

Il bracconiere, in località “Sa Grutta” aveva tutto l’occorrente per cacciare in un periodo non consentito e con l’attrezzatura irregolare.

Per lui potrebbero spalancarsi le porte del carcere: oltre al sequestro dell’arma, alla sanzione di mille euro e la revoca della licenza di porto di fucile e dell’autorizzazione regionale alla caccia, rischia un anno di carcere.