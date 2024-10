In Sardegna

Un bracconiere di Quartu è stato fermato a Molentargius dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Cagliari mentre cercava di portare via a bordo della sua Marea circa 2.000 storni catturati tra i canneti del parco. Gli uccellini erano stati rinchiusi in sacchetti di yuta e l'uomo è stato denunciato per bracconaggio.