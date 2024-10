Nuova operazione del Corpo forestale contro il bracconaggio nel parco regionale di Gutturu Mannu, denunciate tre persone, sequestrate armi, munizioni e trappole. Gli agenti hanno fermato un veicolo con due persone a bordo.

La vettura è stata perquisita e sotto il sedile posteriore è stato recuperato un fucile calibro 12 e varie munizioni. Un 26enne e un 52enne di Capoterra sono denunciati per violazione alle norme sulle armi.

Poche ore dopo è stato fermato un 34enne, di Capoterra, sorpreso mentre in un sentiero sistemava lacci (150 quelli sequestrati) per cattura di cervi, cinghiali e per uccellagione.

Nell'ambito della stessa operazione è stata bonificata un'ampia zona da sistemi di cattura illegale: ripuliti e sequestrati oltre 3.000 lacci e 21 reti.