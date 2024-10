Stava raccogliendo una gabbia con due cardellini a Sant'Isidoro quando è stato fermato dal personale del raggruppamento Cites - Reparto Operativo "Soarda" in azione nelle campagne di Quartucciu per gli interventi nell'ambito del "piano nazionale antibracconaggio per il contrasto agli illeciti nei confronti degli uccelli selvatici nella Sardegna meridionale".

Poi, nella casa di Quartu del 65enne, già segnalato in passato per situazioni analoghe sono stati trovati sul terrazzo 13 esemplari di cardellini, 12 vivi e uno morto, due merli, un fringuello, un lucherino, una calandra.

Trovata anche una gabbia-trappola di colore verde: l'utilizzo è vietato per la cattura degli uccelli. L'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica.