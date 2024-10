Un vero e proprio attentato intimidatorio in via Boccaccio, a Quartu, all’interno di un cantiere edile. Ignoti hanno lanciato al di la della recinzione una bottiglia incendiaria, ma fortunatamente il custode addetto alla sorveglianza si è accorto del gesto: ha immediatamente raccolto la molotov e lanciata lontano evitando che le fiamme aggredissero materiali altamente infiammabili.

Il dipendente del cantiere ha poi avvisato il 112 e precauzionalmente anche i Vigili del Fuoco: sul posto i militari della Radiomobile della Compagnia di Quartu, agli ordini del Maggiore Valerio Cadeddu e una squadra del 115, ma solo per la prontezza dell’addetto alla sorveglianza non c’è stato alcun danno rilevante. Indagini in corso per capire il movente del gesto.