Un controllo a campione dei carabinieri del comando provinciale di Sassari avrebbe portato al sequestro di 560 chili di marijuana in un ovile di Bottidda, in località Marradas, lungo la Sp 84 in direzione Nuoro. Sulle piante sono state disposte delle perizie per accertare se la cannabis sia legale o meno.

In attesa del responso degli esperti, come riportato da La Nuova Sardegna, il Tribunale di Nuoro convalidato l'arresto del titolare dell'ovile, un 28enne incensurato, disponendo nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di firma. Se dovesse essere confermata l'ipotesi che si tratti di droga illegale, il suo valore sul mercato si aggererebbe attorno ai 2 milioni di euro.

La marijuana stoccata sarebbe stata scoperta fortuitamente dagli uomini dell'Arma, attraverso alcuni controlli a campione in alcuni ovili. I carabinieri sono stati insospettiti dal forte odore proveniente da un capannone. La successiva perquisizione avrebbe permesso di ritrovare la marijuana per lo più già sistemata all'interno di sacchi e bidoni, mentre 150 chili sarebbero stati rinvenuti ancora in terra in attesa di essere lavorati e impacchettati.

Sequestrati anche uno "sbocciolatore" per la pulizia delle infiorescenze, le ventole solitamente impiegate per favorire l'essicazione delle piante e altri attrezzi da confezionamento. Le indagini mirano ora a stabilire se ci siano altri responsabili e a individuarli.