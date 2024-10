Botti di fine anno vietati a Sassari e Olbia, mentre a Cagliari il comune si affida al divieto imposto dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Per garantire la sicurezza dei cittadini il sindaco di Sassari Nicola Sanna ha emanato un'ordinanza, in vigore dal 7 dicembre, che vieta su tutto il territorio comunale, nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, l'accensione e i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi e altri artifici pirotecnici dall' una del 7 dicembre alle 24 del 6 gennaio 2016.

Divieto di utilizzo di petardi e materiale esplodente anche a La Maddalena, Porto Torres, Quartu Sant'Elena e Iglesias, ma non del tutto ad Olbia, dove il sindaco ha firmato un'ordinanza con la quale "silenzia" i botti più rumorosi per non arrecare danno agli animali domestici.

A Cagliari invece la decisione non è stata ancora presa, il sindaco sta valutando. Intanto il consigliere comunale Giuseppe Andreozzi sottolinea sul suo profilo facebook "che a Cagliari i botti sono vietati.

E' bene sapere, o ricordare, che nella città di Cagliari, come è previsto dall'articolo 40 lettera n del regolamento di Polizia Urbana, è vietato provocare esplosioni e rumori pericolosi od incomodi".

In ogni caso c'è la regolamentazione del Tulps, il quale vieta chiaramente l'esplosione dei botti privi di marchio Ce