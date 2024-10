Non poteva finire peggio l'esibizione del trapper Young Signorino al Pata Club di Budoni.

L'evento, in programma per la notte fra sabato e domenica, sarebbe finito fra spinte e strattoni come documentato da un video che in queste ore sta facendo il giro del web (VEDI SOTTO).

Nelle immagini, il controverso fenomeno musicale del momento, è ritratto mentre, trattenuto da un efficiente cordone di buttafuori, si dimena fra le spinte della folla nel tentativo di colpire qualcuno con un microfono.

All'origine del nervosismo e dei concitati momenti vi sarebbero parole di troppo rivolte dalla folla al personaggio.

ECCO IL VIDEO