Quando la folla diventa branco accade ciò che ci augureremmo non accadesse mai. Sono immagini che lasciano a bocca aperta quelle che arrivano da Cagliari. E' martedì 6 luglio, l'Italia ha da poco battuto la Spagna in semifinale degli Europei e, come in ogni città italiana, migliaia di persone sono scese in strada per celebrare il risultato.

Cortei e caroselli, bandiere e parrucche, cori di gioia e forse qualche birra di troppo. Ma non è sufficiente nemmeno la "scusa" dell'alcol per trovare una spiegazione a quanto accaduto in piazza Yenne. Un portapizze attraversa in sella al suo motorino l'area dove si sono radunati i tifosi. E' tardi, e mentre tutti festeggiano e si divertono lui lavora per allietare la serata di qualcuno. Ma la scintilla dell'ignoranza si accende fra i presenti che iniziano a colpirlo al casco, spingerlo, urlare divertiti mentre causano la caduta del rider (VIDEO IN BASSO).

L'uomo, evidentemente preoccupato e spaventato da quanto sta accadendo, cerca di calmare gli animi, si guarda intorno spaesato e anche una volta a terra riceve calci alla moto e colpi di bandiera. Qualcuno si lamenta "No, ma son scemi?", ma nessuno interviene per difenderlo, Tanti ridono. E' lo spettacolo più triste a cui si potesse assistere. Il portapizze si rimette in sella e si allontana lentamente, desolato.