Doveva essere una spensierata serata di festeggiamenti quella che si è trasformata in una bolgia al disco-club Touch di Sassari durante la notte di San Silvestro.

Nel locale chic di Via Carlo Felice, la serata iniziata tra brindisi e buona musica si è surriscaldata forse anche a causa di qualche bicchiere di troppo e all'interno della discoteca sono volati i primi insulti tra due gruppi di giovani.

La situazione è degenerata quando alle parole sono seguiti colpi e spintoni, così gli scalmanati ballerini hanno trasformato la pista da ballo in un ring in mezzo al quale, a un certo punto, qualcuno ha tirato fuori anche un fucile. Gli spettatori di questo triste show hanno così avvertito le forze dell'ordine che si sono precipitate al Touch per evitare il peggio.

Dopo aver calmato gli animi e identificato i responsabili dello spiacevole inconveniente, i carabinieri hanno provveduto all'arresto di quattro ragazzi che sono stati accompagnati alle camere di sicurezza della caserma di Via Rockefeller. Gli inquirenti hanno così evitato che una banale discussione sfociata in rissa diventasse qualcosa di molto peggio.

Ancora sconosciute le generalità dei quattro arrestati che stamattina si sono presentati in Tribunale davanti al giudice per la convalida del provvedimento.