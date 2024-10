Notte di violenza ad Alghero, dove un giovane è stato aggredito in seguito a un litigio scaturito per cause ancora da chiarire.

La vittima, poco meno che trentenne, si è presentata presso la guardia di finanza con una ferita da arma da taglio ed evidenti segni sul volto del pestaggio. Gli agenti lo hanno accompagnato subito al pronto soccorso dell'ospedale Civile.

Solo la prontezza di riflessi del giovane, che ha parato in parte il colpo, ha impedito che il fendente infertogli causasse gravi danni. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti all'origine dell'aggressione vi sarebbe un litigio per alcuni conti in sospeso non meglio definiti.

I militari della Guardia di finanza, che per primi hanno dovuto gestire l'emergenza, indagano sulla vicenda.